Calciomercato Lazio | Greenwood può arrivare in Serie A: concorrenza agguerrita

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Mason Greenwood in Italia? Possibile, ma la destinazione non sembrerebbe essere la Lazio. Secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport, l'esterno inglese potrebbe andare a rafforzare la rosa della Juventus. Il club bianconero avrebbe già ottenuto la disponibilità a trattare da parte del classe 2001, sarebbe in attesa di un'apertura anche dal Manchester United. Il club inglese, infatti, non ha intenzione di trattenerlo nella Capitale e a breve potrebbe dare il via ai primi colloqui. Greenwood ha già ricevuto l'approvazione di Thiago Motta, lo vede perfetto a quello che sarà il nuovo sistema tattico della Juve, al di là che sia un 4-3-3 o un 4-2-3-1, in entrambi i casi si muoverebbe come esterno, all'occorrenza trequartista.

LA RICHIESTA E LA CONCORRENZA - Per quel che concerne la concorrenza, il Getafe, nonostante l'ottima stagione che lo ha visto protagonista con 10 gol e 6 assist, è conscio di non poterlo trattenere, mentre si sono fatti avanti Atletico Madrid e Borussia Dortmund. La Lazio, dopo un primo sondaggio di qualche settima fa, sembrerebbe essersi defilata. I costi, d'altronde, sarebbero insostenibili per la società biancoceleste. Da Old Trafford, scrive la rosea, vogliono almeno 30 o 35 milioni di euro nonostante il contratto in scadenza nel 2025. Una cifra eccessivamente elevata che anche la Vecchia Signora proverà ad abbassare inserendo nella trattativa cartellini come quelli di Iling Junior o, addirittura, proponendo uno scambio con Federico Chiesa.