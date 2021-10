Calciomercato Lazio, idea Consigli per la porta: è in scadenza con il Sassuolo

Reina o Strakosha? Le gerarchie in casa Lazio, per quanto riguarda la porta, sono ben delineate già dalla passata stagione. Con l'arrivo di Pepe Reina Thomas Strakosha ha perso il posto da titolare con Inzaghi e Sarri ha seguito la stessa linea anche in questa stagione. Lo spagnolo titolare in campionato, l'albanese in Europa League. A giugno però ci saranno delle valutazioni da fare in questo senso considerando anche il contratto in scadenza di Strakosha.

Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei infatti se il rinnovo di Reina è solo una formalità, basterà qualificarsi in Europa League, quello di Thomas no. Sarri avrebbe voluto un portiere già nella scorsa sessione di calciomercato ma alla fine si è deciso di puntare sulla vecchia guardia. In merito arrivano nuove voci su un possibile interesse per Andrea Consigli in scadenza con il Sassuolo. I neroverdi avevano chiesto dieci milioni ma in caso non dovesse rinnovare il contratto in scadenza nel 2022 sarà libero di firmare con qualsiasi altra società.

Pubblicato il 13/10

