Calciomercato Lazio, il Benfica molla Cavani. Il ds Rui Costa: “Non riapriremo la trattativa”

È ufficialmente saltata la trattativa tra Cavani e il Benfica. Lo ha confermato il ds del club portoghese, Rui Costa che ha spiegato ai microfoni di Goal: “Non aspettiamo Cavani. Tutti sanno che il Benfica era interessato e gli ha fatto una proposta, ma abbiamo chiuso la nostra parte nella trattativa. Non possiamo fare di più rispetto quello che abbiamo già fatto. Non riapriremo la trattativa”. El Matador aveva pretese troppo alte al livello contrattuale. L’uruguaiano ha richiesto un contratto triennale a circa 10 milioni di euro all’anno. Il Benfica ha deciso di interrompere la trattativa è virare su altri obiettivi di mercato. Edinson Cavani è in cerca di una nuova avventura.