Calciomercato Lazio | Il Napoli fa sul serio per Brescianini: c'è l'offerta

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Io Napoli fa sul serio per Marco Brescianini. Il centrocampista del Frosinone, dopo l'ultima ottima stagione in ciociaria, si è messo in mostra agli occhi delle big del campionato, tra cui anche la Lazio e l'Atalanta. A essersi mossi in anticipo su tutti, però, sono i partenopei che secondo quanto riporta Fabrizio Romano, avrebbe formalizzato un'offerta da 12 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del classe 2000. Il calciatore sarebbe entusiasta di mettersi al servizio di Antonio Conte e avrebbe già dato la sua disponibilità al trasferimento. Sono attualmente in corso le trattative per definire l'accordo tra i due club, con il Milan che guarda interessato pronto a ricevere il 50% della rivendita, come stabilito al momento della cessione del calciatore al Frosinone.