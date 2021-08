Calciomercato Lazio, Ilicic verso la permanenza all'Atalanta: la situazione

Sembrava in uscita dall'Atalanta ma alla fine Josip Ilicic potrebbe restare alla Dea. A riportarlo è Gianlucadimarzio.com che rivela come la volontà di Gasperini sia stata fondamentale per questa decisione. Lo sloveno era già con le valigie in mano e su di lui era forte l'interesse del Milan, ma non solo. Anche la Lazio lo aveva inserito nella sua lista dei preferiti come uno dei papabili profili da regalare a Maurizio Sarri, ma ora la trattativa per un suo trasferimento non sembra più una via percorribile. Gian Piero Gasperini ha esplicitamente chiesto al giocatore di restare e il numero 72 ha apprezzato il gesto tanto da convincersi a rimanere a Bergamo.