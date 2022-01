Calciomercato Lazio, Kepa sul futuro: "Contento al Chelsea, ma voglio..."

Kepa Arrizabalaga fa chiarezza sul suo futuro. Il secondo portiere del Chelsea, che in questo periodo sta trovando più spazio vista la partenza in Coppa d'Africa del titolare Mendy, è finito nel mirino di diversi club. Tra questi c'è la Lazio che, con Reina e Strakosha in scadenza, è alla ricerca di un estremo difensore titolare per giugno. L'ex Bilbao, che piace anche al Barcellona, si è però detto contento della sua situazione a Stamford Bridge alla corte di Tuchel. In una recente intervista a Dazn inglese, il portiere basco ha detto: "Era da mesi che non avevo la possibilità di giocare più partite di seguito. La prendo come un'opportunità, penso di essere preparato quando gioco, sto facendo bene. Sono soddisfatto e contento. Era quello che cercavo. Ho sempre cercato di dare il massimo nelle circostanze in cui mi trovavo. Soprattutto voglio sentirmi in pace con me stesso, sentirmi realizzato e sentire di aver fatto del mio meglio".