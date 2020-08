Calciomercato Lazio, l'Al-Sadd si sfila dalla corsa per David Silva

La Lazio continua a mantenere la massima attenzione sulla questione David Silva, Il calciatore è finito infatti nel mirino biancoceleste come rinforzo per la prossima stagione e la società biancoceleste è in attesa che lo stesso decida sul suo futuro. La concorrenza è alta: in Spagna lo vogliono Valencia e Betis e all'estero l'offerta dell'Inter Miami è allettante. Come riporta Tuttomercatoweb.com però una pretendente avrebbe deciso di abbandonare la corsa. I qatarioti dell'Al-Sadd, che lo hanno corteggiato molto in questi mesi, hanno infatti acquistato Santi Cazorla come rinforzo per la mediana.

Calciomercato Lazio, si pensa al vice di Strakosha: tutti i nomi

Lazio, Onofri: "Complimenti a Tare e a Inzaghi, i traguardi si costruiscono con il tempo"

TORNA ALLA HOME