Calciomercato Lazio, la Salernitana aspetta la cessione e pensa a tre laziali...

Possibili intrecci e possibili ritorni. La Salernitana non perde d’occhio Andre Anderson, Cristiano Lombardi e anche Tiago Casasola. Il primo è un obiettivo vero, concreto, a gennaio l’intenzione è quella di riportarlo all’Arechi, deve concretizzarsi la cessione del club entro la fine dell’anno. Oggi scade il termine fissato dai trustee per la presentazione delle offerte vincolanti per l'acquisto della società granata. Poi ci sarà tempo fino al 31 dicembre per completare l’iter della cessione. È l’unico modo che i campani hanno per rimanere in Serie A e anche per fare affari con la Lazio. Il ds Fabiani spera che tutto vada per il verso giusto, spera di riportare a Salerno un paio di giocatori che in questi anni hanno fatto bene. Il primo è Andre Anderson: sta giocando pochissimo, ha messo insieme solo venti minuti in campionato, Sarri non lo vede, difficile collocarlo in 4-3-3, è un trequartista o una seconda punta, nello scacchiere di Colantuono agirebbe da vice Ribery. Ai granata manca talento, manca imprevedibilità in quella zona di campo, Anderson sarebbe una soluzione giusta. La Lazio ovviamente è aperta alla cessione in prestito e il giocatore tornerebbe di corsa in Campania.

CASASOLA E LOMBARDI - Discorso simile per Cristiano Lombardi, il ragazzo di Viterbo non ha mai nascosto la voglia di tornare a vestire la maglia della Salernitana, ha vissuto mesi complicati, è stato tormentato dagli infortuni, è pronto a rimettersi in gioco. La volontà è chiara, forte, certo il 4-3-1-2 di Colantuono non lo aiuta, lui è un esterno da 4-3-3 o da 4-3-1-2, può anche giocare a tutta fascia in un 3-5-2, si dovrebbe adattare da seconda punta. Non un grosso problema per un ragazzo che in carriera non s’è mai fatto scoraggiare dal lavoro, dal dover imparare cose nuove. Casasola è in prestito a Frosinone, era partito male, non trovava spazio, solo 22’ nelle prime cinque giornate di campionato. La situazione è migliorata, le ultime cinque le ha giocate per intero, è diventato titolare, il Frosinone è a due punti dal secondo posto, punta alla promozione, non vorrebbe privarsi dell’argentino. Casasola ha un legame speciale con Salerno, tornerebbe volentieri, ma è difficile che il Frosinone decida di privarsene a gennaio, interrompendo il prestito a metà stagione. Tutto passa dalla cessione della Salernitana, solo allora si potrà pensare al mercato, con Andre Anderson in prima fila nei pensieri granata.

©️ RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

Pubblicato il 15/11