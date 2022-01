Calciomercato Lazio, lo United fa sul serio per Milinkovic: la situazione

Gli occhi dei maggiori campionati europei sono sul Sergente Milinkovic-Savic e non potrebbe essere altrimenti. Il serbo sta disputando una delle sue migliori stagioni da quando è in biancoceleste e dopo 22 giornate ha già realizzato 7 reti e 8 assist, di cui l'ultimo bellissimo di tacco a Immobile. Come riportato dal The Sun il Manchester United sarebbe pronto ad offrire 67 milioni di sterline, poco meno di 80 milioni di euro, per assicurarsi le prestazioni del numero 21 della Lazio. L'interesse dei Red Devils non è una novità: già anni fa Lotito rifiutò un'offerta monstre per Sergej ma adesso il club del presidente Glazer è tornato alla carica.

Tuttavia l'ostacolo sarebbe proprio la volontà del calciatore che non ha mai nascosto la sua ammirazione per il Real Madrid e il sogno di poter giocare con i Blancos. "Sergej è un giocatore per un grande club del futuro. E sono sicuro che presto sarà il momento per vivere una nuova avventura e nuovi sogni", queste le parole del suo agente Kezman solo qualche mese fa.