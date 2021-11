Calciomercato Lazio, Lotito progetta con Sarri il divenire: il piano

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Sarri ha parlato di percorso, sarà un anno di transizione. Arrivato alla Lazio ora vorrebbe che Lotito e Tare lo accontentassero, vorrebbe delle garanzie di mercato affinché possa insegnare la sua filosofia di gioco con un organico funzionale. Più innesti dunque per una rosa che deve essere ancora puntellata al punto giusto. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il tecnico ha le idee chiare per gennaio e giugno, chiede subito due acquisti: un terzino sinistro e un nuovo vice Immobile. A sinistra infatti non ci sono terzini mancini, prima è stato adattato Hysaj e poi Marusic, con Radu che non viene considerato. Nota positiva è che a gennaio Kamenovic verrà tesserato e questo, se dovesse convincere Sarri, potrebbe essere un jolly in più. Due acquisti dunque che la società proverà a chiudere se riuscirà a snellire la lista degli esuberi.

MERCATO ESTIVO - Lotito però vuole guardare a lungo tanto che durante i colloqui svolti con Sarri per il rinnovo si è anche parlato già di mercato estivo. Mau ha già progettato l’arrivo di un nuovo portiere perché Reina non dà garanzie e Strakosha rischia di partire a zero. Il nuovo portiere lo accoglierebbe volentieri a gennaio, ma non ci sono le condizioni né in uscita e né in entrata per accontentarlo. Inoltre richiede uno-due difensori centrali e altrettanti centrocampisti. Tra questi un regista in quanto Leiva è in scadenza 2022 e Cataldi da solo non basta. Sarri punta anche ad un centrocampista veloce, con caratteristiche diverse da Luis Alberto, Milinkovic e Basic. La Lazio è in fase di elaborazione, si spera che questa possa diventare una vera opera d'arte.

