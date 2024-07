Calciomercato Lazio | Pardo, il Milan fa sul serio: presentata la prima offerta

CALCIOMERCATO LAZIO - Tra i nomi accostati alla Lazio come ipotetico rinforzo per il reparto offensivo, c'è anche quello del giovanissimo Matias Fernandez-Pardo. Classe 2005 argentino di proprietà del Gent, è tra i talenti più interessanti della Pro League. Nella scorsa stagione, dopo aver affrontato la prima parte con le giovanili, è stato promosso nella seconda in Prima Squadra, partendo titolare 8 volte, giocando in totale 10 partite e segnando l'incredibile numero di 7 gol. Un talento cristallino, in grado di muoversi sia come esterno, sia come trequartista, e che sarebbe finito nel mirino anche del Milan. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, il club rossonero avrebbe avanzato un'offerta da 12 milioni di euro, a fronte di una richiesta di 15 del Gent. Una distanza colmabile e che già nei prossimi giorni potrebbe portare a un avvicinamento tra le società. Dalla Capitale, la Lazio guarda interessata, continuando però - come confermato dal direttore sportivo Fabiani in esclusiva ai nostri microfoni - a dare priorità alle cessioni.