Calciomercato Lazio, per la porta spunta Vanja Milinkovic-Savic: la situazione

Vanja Milinkovic-Savic è diventato il portiere titolare del Torino raccogliendo alla grande la difficile eredità lasciata da Sirigu. Le prestazioni dell'estremo difensore granata non sono passate inosservate tanto che anche la Serbia lo ha convocato per le ultime partite facendolo esordire nell'amichevole contro il Qatar. Insieme a lui in quell'occasione c'era anche il fratello Sergej e chissà che i due non possano riunirsi di nuovo in futuro non solo in Nazionale. Come riporta Tuttosport infatti la Lazio starebbe pensando al possibile acquisto del classe '97. Con la probabile partenza di Strakosha, in scadenza di contratto, i biancocelesti avrebbero bisogno di un sostituto e quello di Vanja potrebbe essere il profilo adatto.