Calciomercato Lazio | Romano: "Greenwood va a Marsiglia, le cifre dell'accordo"

CALCIOMERCATO LAZIO - Come annunciato in esclusiva, Mason Greenwood ha scelto di trasferirsi all'Olympique Marsiglia. Il talento inglese a breve si recherà alla corte di De Zerbi e inizierà a lavorare con il cub francese per preparare al meglio la prossima stagione. Una notizia confermata in queste ore anche dall'esperto di mercato, Fabrizio Romano, che sul proprio profilo X ha aggiunto: "Mason Greenwood all'Olympique Marsiglia, 'here we go'! Accordo in atto tra tutte le parti. L'OM ha prenotato un volo privato per Mason per atterrare a Marsiglia, sottoporsi agli esami medici e firmare. Offerta valida fino a giugno 2029. Il Manchester United riceverà un pacchetto da 30 milioni più una clausola di vendita del 50%".

🚨🔵⚪️ Mason Greenwood to Olympique Marseille, here we go! Deal in place between all parties.



OM have booked private flight for Mason to land in Marseille, undergo medical tests and sign.



Deal valid until June 2029.



Man United to receive €30m package plus 50% sell-on clause. pic.twitter.com/cGMGZ5rgAK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2024