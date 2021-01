Calciomercato Lazio, si lavora in uscita: ecco i calciatori in bilico

CALCIOMERCATO LAZIO - Battute finali per la sessione invernale del calciomercato. In casa Lazio, con l'arrivo di Musacchio dovrebbero chiudersi le entrate. Si lavora invece in uscita dove sono partiti gli esuberi Kiyine e Durmisi, finiti in prestito alla Salernitana. Bobby Adekanye, di ritorno dal prestito al Cadice, è andato in Olanda all'ADO Den Haag fino a giugno. Restano da definire le situazioni di Di Gennaro e Minala, quest'ultimo in scadenza tra sei mesi. Rimane in bilico il destino di Denis Vavro che, dopo non aver superato le visite mediche con il Genoa, cercherà una sistemazione nelle battute finali del calciomercato. Stessa sorte per Djavan Anderson che ha rifiutato il Crotone. Quasi impossibile piazzare Bari e Abukar Mohamed, così come Proto.

Lazio, allarme difesa: ben 37 gol subiti. E i clean sheet...

Lazio, Il Messaggero lancia l'allarme Strakosha: "Rischia l'operazione al ginocchio"

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE