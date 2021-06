Calciomercato Lazio, spunta una nuova concorrente per Jovetic: la situazione

Il ritorno di Jovetic in Serie A? E' possibile. Dove? Ancora è presto per dirlo. Dopo che il giocatore ha chiuso la sua esperienza nel Principato di Monaco, ha dichiarato di essere favorevole a tornare in Italia. La Lazio si è subito interessata a lui: potrebbe essere un profilo interessante per il tipo di gioco di Sarri, sia nel 4-3-3 che nel 4-3-1-2. Nelle ultime ore un altro club di A si sarebbe interessata al serbo. Secondo Calciomercato.com, l'Atalanta potrebbe puntare sull'attaccante nel caso in cui Palacio non dovesse arrivare a parametro zero.