Calciomercato Lazio | Stengs, salta il trasferimento allo Charlotte: "Mi sono accorto che..."

CALCIOMERCATO LAZIO - Era tutto fatto per il passaggio di Calvin Stengs allo Charlotte FC, poi l'imprevisto. L'esterno olandese - accostato a lungo anche alla Lazio - ha deciso che resterà al Feyenoord, facendo saltare il trasferimento in MLS. A comunicarlo è stato lo stesso giocatore con le seguenti parole: "Mi rendo conto sempre di più di quanto mi trovi bene al Feyenoord e di voler restare lì. Tornerò al Feyenoord e darò tutto per il club, i miei compagni di squadra e i tifosi. Non vedo l'ora che inizi la nuova stagione e di giocare in Champions League".