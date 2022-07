Calciomercato Lazio: tutti i movimenti in uscita effettuati

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Il calciomercato della Lazio si è accesso negli ultimi giorni con gli arrivi in successione di Cancellieri, Gila e Casale. In attesa di Romagnoli e dei portieri la dirigenza biancoceleste deve pensare anche alle uscite. Sono diversi infatti i calciatori che non fanno parte del progetto tattico biancoceleste. In questo senso la società è già riuscita a piazzare alcuni esuberi nella fattispecie Adekanye passato al Go Ahead Eagles, Vavro al Copenaghen e Muriqi ormai prossimo al trasferimento al Bruges. Sono ancora diversi i giocatori da cedere tra cui Escalante, Durmisi, Jony, D.Anderson, Fares, Casasola e Kiyine. Naturalmente bisogna considerare anche gli addii a parametro zero come quelli di Strakosha, Leiva, Luiz Felipe e Reina che ha risolto il contratto con la Lazio si è accasato a Villarreal.