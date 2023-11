Calciomercato | Milinkovic in Premier? I club non si oppongono, ma il Newcastle…

TUTTOmercatoWEB.com

L'intenzione sembrava essere quella di mettere in difficoltà il Newcastle United. Impedire che il PIF, fondo sovrano di Riyadh proprietario della squadra inglese e azionista di maggioranza dei quattro maggiori club sauditi, approfittasse nel mercato di gennaio del rapporto diretto con l'Arabia per portare in Premier a costo zero campioni del calibro di Benzema, Ronaldo, Mahrez e molti altri. Un tentativo che sembrava comune ma che, in realtà è miseramente fallito per alcune opposizioni a sorpresa . Bastavano 14 voti a favore, infatti, per impedire i prestiti tra società di altri paesi con la stessa proprietà, ma al momento del voto non si è andato oltre i 12.

In questo modo il Newcastle ha libera scelta. Nel corso della sessione di calciomercato invernale i Magpies potranno buttare un occhio nel mercato arabo e assicurarsi il ritorno in Europa di calciatori che solo pochi mesi fa l'avevano lasciata. L'obiettivo principale è quello di sostituire Tonali ed ecco allora che in pole balzano due nomi su tutti: Ruben Neves e Milinkovic-Savic. L'ex Lazio, però, sembrerebbe essere a oggi solo una seconda scelta. Il compagno portoghese, con il quale condivide la maglia dell'Al Hilal, ha dalla sua un'esperienza in Premier League che gli permetterebbe di bypassare l'ostacolo dell'ambientamento, garantendo fin da subito, o quasi, un rendimento immediato.