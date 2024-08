Calciomercato | Pedro Neto passa al Chelsea: la cifra è folle

Vi ricordate Pedro Neto? Quel talento portoghese che grazie alla collaborazione con il suo agente Mendes, la Lazio portò in Italia dal Braga? Beh, oggi sta per diventare uno dei calciatori più pagati di questa sessione estiva di calciomercato. In forza al Wolverhampton, squadra in cui si è messo in mostra dopo il trasferimento dalla Capitale, nelle prossime ore si sottoporrà alle visite mediche con il Chelsea, prima di firmare il contratto che formalizzerà il suo passaggio in Blues per l'incredibile cifra di 60 milioni di euro, più 3 di bonus.