Cristiano Ronaldo: l'offerta dall'Arabia Saudita è da capogiro

La situazione di Cristiano Ronaldo tiene banco in casa del Manchester United. L'asso portoghese sembra aver voglia di cambiare aria, ma le voci riguardanti la Roma prima e il Chelsea e il Paris Saint Germain poi si sono rivelate infondate. Il nuovo tecnico dei Red Devils Erik ten Hag lo ha di fatto tolto dal mercato. Le emittenti lusitane TVI e CNN Portugal hanno però lanciato una vera e propria bomba, che se risultasse vera sarebbe a dir poco clamorosa. Secondo quanto riportano dall'Arabia Saudita sarebbe sopraggiunta un'offerta di 250 milioni di euro per 2 stagioni per CR7 e 30 milioni di euro al Manchester United per il cartellino. A ciò vanno aggiunti 20 milioni di euro per l'intermediazione, per un totale di 300 milioni di euro.