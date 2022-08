Esuberi Lazio, da Acerbi ad Akpa fino ad arrivare ai giovani: la situazione

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il mercato della Lazio in entrata ha regalato finora otto volti nuovi. In attesa di capire se ci sono i presupposti per qualche altra operazione, è tempo di sfoltire la rosa e di piazzare gli esuberi. In cima alla lista c'è Acerbi, su cui però i tempi non sembrano essere brevi. La sensazione è che per il difensore si risolverà last minute visto che le squadre interessate non hanno intenzione di accontentare la richiesta di 4-5 milioni del presidente Lotito. Al contempo però liberarsi di un ingaggio così elevato è di fondamentale importanza per le casse del club.

Gli ex Salernitana Akpa-Akpro e Kiyine stanno invece valutando le varie opzione. L'ivoriano sembra aver rifiutato il Lecce preso dalla voglia di sposare un progetto a lungo termine. La Lazio ha avuto un colloquio con il suo agente per cercare di fare il punto della situazione. Percepisce 900 mila euro, che per un calciatore ormai ai margini del progetto non sono propriamente pochi. Resta da chiarire anche il nodo Fares, che si sta rimettendo in forma per cercare una nuova sistemazione.

PRIMAVERA - Per quanto concerne invece i giovani bisogna ancora definire il futuro di Bertini (che in ritiro ha ben figurato), mentre è ancora aperto il ballottaggio tra Adamonis e Furlanetto come terzo portiere. Rimarrà solo uno dei due. Ancora incerta la permanenza di Raul Moro, che la società vorrebbe far maturare altrove.