Hysaj, parla l'agente: "Ben venga la Lazio, ma non l'ho ancora sentita"

Elseid Hysaj è uno dei primi obiettivi della Lazio di Maurizio Sarri. Il giocatore si libererà a parametro zero dal Napoli e i biancocelesti lo hanno aggiunto alla loro lista dei desideri. L'agente del giocatore Mario Giuffredi ha dichiarato però di non aver ancora sentito il club capitolino: "Stiamo vagliando diverse soluzioni. Io personalmente non ho sentito ancora la Lazio, continuiamo a fare il nostro lavoro lavorando sulle soluzioni che ci sono. Poi se arriverà la Lazio ben venga" - ha detto ai microfoni di Radio Marte, aggiungendo poi - "Sarà un grande affare per chi lo prenderà. Ci sono diverse squadre su di lui. Hysaj rinnova con il Napoli? Assolutamente no".