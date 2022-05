Lazio senti l’agente di Arthur: “Inutile proseguire alla Juve, con Sarri…”

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - I calciatori accostati alla Lazio per la prossima stagione sono già tantissimi, ma al momento è difficile decifrare le reali strategie di mercato del club. Negli scorsi mesi è stato più volte avvicinato al club biancoceleste il centrocampista della Juventus Arthur, che potrebbe essere adatto al gioco di Sarri. L’operazione appare complicata, ma non è detto che non possa aprirsi uno spiraglio. Le parole del suo agente Federico Pastorello a La Repubblica d’altronde sembrano essere un buon viatico: "A gennaio è stato vicino all'Arsenal. È un giocatore troppo importante per essere emarginato, deve pensare anche alla Nazionale. Con Sarri avrebbe fatto il Jorginho, ma nonostante Allegri lo stimi, lui vuole due mediani strutturati fisicamente. Non è nell'interesse di nessuno continuare in questa situazione". Insomma qualora il tecnico dovesse rimanere all’ombra della Capitale quello del brasiliano potrebbe potenzialmente essere uno dei profili per dare quel ricambio necessario alla mediana, che rimarrà orfana di Leiva giunto a scadenza di contratto. Ricordiamo che l'ex Barcellona fu acquistato dai bianconeri con Sarri in panchina. Il divorzio con i piemontesi, però, non ha permesso al tecnico di allenare il brasiliano.