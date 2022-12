Ronaldo, dalla Spagna spunta un'immagine con la nuova maglia - FOTO

Il tormentone Cristiano Ronaldo sembra essere giunto al termine. Il calciatore è ormai ad un passo dall'Al-Nassr. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira il portoghese guadagnerà 500 milioni di euro in 30 mesi. Un ulteriore indizio è un'immagine comparsa su Marca che ritrae il calciatore con la maglia gialla del club arabo. Secondo il portale spagnolo ci sono pochi dubbi: l'avventura di CR7 in Medio Oriente inizierà il 1 gennaio 2023. Di seguito la foto dell'asso portoghese con la nuova "camiseta".

#CristianoRonaldo is one step away to #AlNassr. He will earn €500M in 30 months. Saudi Arabia’s club are very confident to finalize the deal in the next days. #CR7 waited for a bid from top european club, but he has not received official bid from them and so he can accept 🇸🇦