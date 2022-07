Serie A, c'è una squadra ancora senza acquisti: ecco di quale si tratta

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Il calciomercato è entrato nel vivo tra grandi colpi già effettuati e trattative importanti ancora in corso. Alcune squadre si sono sicuramente attivate di più di altre, mentre altre sono ancora al palo in attesa dei risvolti societari. Tra queste spicca la Sampdoria che lo scorso anno ha vissuto l'avvicendamento tra Ferrero e Lanna. Allo stato attuale i blucerchiati non hanno ancora inserito nessun volto nuovo nel proprio organico, il che sicuramente non è positivo visto che nello scorso campionato la squadra si è salvata solo nelle ultime giornate. La priorità al momento è definire la questione societaria. All'orizzonte sembra esserci un ulteriore passaggio di consegne, ma fino ad allora è vietato commettere passi falsi. Nessun acquisto a titolo definitivo, solo uscite per fare cassa tra cui quelle di Thorsby e Candreva (sempre più verso il Monza) che potrebbero far rifiatare il club ligure.