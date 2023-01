UFFICIALE - Franco Carboni va al Monza: l'interista ceduto in prestito

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Inter si muove sul mercato in uscita. Mentre si procede per il riscatto di Francesco Acerbi e medita sul futuro di Skriniar e De Vrij, saluta almeno temporaneamente un giovane talento. Secondo quanto riporta una nota ufficiale del Monza infatti, "Franco Ezequiel Carboni si trasferisce in biancorosso a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024, con opzione a favore di AC Monza e contropzione per il Club nerazzurro".