Inter, Inzaghi trema: Skriniar ha scelto il suo futuro

Fonte: Tuttomercatoweb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Milan Skriniar ha deciso di non rinnovare con l'Inter, almeno per ora. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il difensore slovacco ha fatto sapere alla società tramite i suoi agenti che al momento preferisce valutare tutte le opzioni e non accettare il prolungamento offerto dai nerazzurri. Zhang ha messo sul piatto 6 milioni di euro più bonus, il massimo che è in grado di spendere.