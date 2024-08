Venezia, nuovo rinforzo in vista della Lazio: c'è il comunicato ufficiale

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

Il Venezia farà il suo esordio in Serie A contro la nuova Lazio di Marco Baroni. I lagunari, dopo aver ottenuto nella scorsa stagione la promozione in massima serie, hanno come obiettivo quello di ottenere una storica salvezza e dare il via a un nuovo ciclo. Per farlo la società ha deciso di rinforzare fin da subito la rosa a disposizione di Di Francesco e proprio nella giornata di ieri ha ufficializzato l'acquisto del classe 2004 belga Richie Sagrado dal Lueven con il seguente comunicato ufficiale:

"Il Venezia FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Richie Sagrado dall’Oud-Heverlee Leuven.Il difensore classe 2004, ha sottoscritto un contratto sino al 30 giugno 2028 con opzione di un anno".

LE PAROLE DI SAGRADO - "Sono molto felice di essere qui e non vedo l’ora che inizi la stagione per scendere in campo e dare il massimo insieme ai miei nuovi compagni. Ho scelto di vestire la maglia arancioneroverde dopo aver parlato con il mister e con la società, percependo grandi ambizioni. Giocare a Venezia in un campionato importante come la Serie A è bellissimo, e farlo al Penzo, dove i nostri tifosi sanno farsi sentire, sarà sicuramente emozionante ed entusiasmante".