Acerbi, parla l'agente: "È un giocatore forte. E con l'Inter..."

Il nome di Francesco Acerbi è inserito nella lista dei giocatori in uscita. Il difensore non farà parte del progetto di Sarri per la prossima stagione ed è in attesa di conoscere il suo futuro. Tra i club che si sono mostrati interessati al biancoceleste, c'è anche l'Inter. A tal proposito si è espresso l'agente Federico Pastorello, intercettato dai microfoni di InterNews proprio sotto la sede del club nerazzurro. Queste le sue dichiarazioni: "Avete parlato di Acerbi? No, abbiamo fatto una chiacchierata. Se piace? Bisognerebbe sentirlo da loro, ma credo che sia un giocatore forte. Non ho dubbi che possa piacere a tanti".

