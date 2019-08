Addio a Nadia Toffa: il messaggio commosso delle Iene

Non ce l'ha fatta, Nadia Toffa: dopo una lunga battaglia contro il cancro, si è dovuta arrendere. Aveva 40 anni, conosciuta come la 'Iena' del famoso programma televisivo. Proprio lo staff della trasmissione tv ha dato la triste notizia sui propri profili social, allegando un messaggio d'amore per Nadia: "Hai combattuto a testa alta, col sorriso, con dignità e sfoderando tutta la tua forza, fino all'ultimo, fino a oggi. Il destino, il karma, la sorte, la sfiga ha deciso di colpire proprio te, la nostra Toffa, la più tosta di tutti. Sei riuscita a perdonare tutti, anche il fato, e forse anche il mostro contro cui hai combattuto senza sosta: il cancro. Non ci resta che sperare che tu sia riuscita a perdonare anche noi, che non siamo stati in grado di aiutarti quanto avremmo voluto. Ed ecco le Iene che piangono la loro dolce guerriera, inermi davanti a tutto il dolore e alla consapevolezza che solo il tuo sorriso potrebbe consolarci. Niente per noi sarà più come prima".

