Aereo Lazio, Aeroporti di Roma si difende sul video: "Registrazione senza autorizzazione"

Non riesce a trovare pace il nuovo aereo della Lazio. Oltre le varie critiche e il meteo non favorevole al primo volo, si aggiunge anche la vicenda del video offensivo girato venerdì scorso. A tal proposito Aeroporti di Roma ha voluto estraniarsi dalla vicenda con un post su Twitter in cui è stato scritto: "Riguardo al video sull'aereo della S.S. Lazio, ADR precisa che la registrazione è avvenuta senza autorizzazione e in violazione delle regole aeroportuali che prevedono il divieto di effettuare foto e filmati (art. 5.1.3 regolamento di scalo di Fiumicino e 5.1.10 di Ciampino). Al momento, non appare coinvolto alcun dipendente di ADR e sono in corso gli accertamenti per individuare le responsabilità dell'accaduto e, all'esito, adottare i provvedimenti conseguenti". Ora si attende solo che la giustizia compia il proprio corso e che venga individuato il colpevole.