Lazio, video offensivo sul nuovo aereo: la società all'attacco - VIDEO

La Lazio ha festeggiato con una bella vittoria l'esordio del nuovo aereo. In campo la squadra di Inzaghi, nonostante le mille difficoltà (tra cui le condizioni atmosferiche al limite della praticabilità), non lascia neanche le briciole al Crotone. Allo stesso modo la società ha deciso di reagire anche fuori dal campo ai vari attacchi ricevuti. L'ultimo episodio risale a venerdì, quando prima della partenza per Crotone è stato diffuso un video con offese riguardanti l'aereo. Secondo informazioni raccolte dalla nostra redazione, il presidente Lotito ha presentato un esposto contro ignoti alle autorità aeroportuali: non può essere consentito a chiunque di avere accesso all'area in prossimità del velivolo, con addirittura un telefono infilato nel vano per fare un filmato. Evidentemente il fatto che la Lazio sia la prima e unica squadra italiana ad avere un proprio aereo (in Europa è in compagnia di Borussia Dortmund, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Barcellona) non va giù a qualcuno, che si lascia andare ad atteggiamenti deprecabili. L'invidia è proprio una brutta bestia.

