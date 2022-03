Aia, quattro turni di stop per Massa e Guida: il motivo

TUTTOmercatoWEB.com

La gara di ieri sera tra Torino e Inter ha fatto e continua a far discutere, in particolare la gestione arbitrale affidata a Marco Guida coadiuvato al Var da Davide Massa. I due sono finiti sul banco degli imputati per non aver assegnato il presunto rigore, considerato evidente, in favore dei granata relativo allo scontro tra Belotti e Ranocchia. Questa mattina l’Aia, come riporta la Gazzetta dello Sport, si è pronunciata in merito imponendo uno stop di un mese per entrambi gli arbitri. La sanzione ha effetto immediato.

