AIC, Calcagno (VP): "Europei a rischio? Va considerata ogni ipotesi"

Italia in ginocchio o quasi: l'emergenza Coronavirus nelle ultime settimane ha preso sempre di più piede. Emergenza riversatasi anche sul mondo del calcio, con la conseguenza che almeno per il prossimo mese tutte le partite in programma verranno disputate a porte chiuse. Per il momento gli Europei di giugno non dovrebbero essere a rischio, anche se la decisione finale in merito spetterà all'UEFA. A tal proposito, ai microfoni di TMW Radio è intervenuto Umberto Calcagno, vicepresidente AIC (Associazione Italiana Calciatori): "La UEFA dovrebbe valutare la situazione in vista degli Europei? Mi affido a chi se ne intende più di noi. Dobbiamo tenere in considerazione qualsiasi ipotesi. La situazione attuale prevede porte chiuse e si spera entro qualche settimana di tornare alla normalità. Se così non dovesse essere, la UEFA ripenserà a tutte le competizioni. Inutile però creare allarmismo, ma non va neanche sottovalutata la situazione. A noi interessa la salute degli atleti e garantire gli eventi, finché la situazione lo permette".

