AIC, Tommasi: "Scudetto? Non ci sarà per forza un vincitore"

Forti dubbi sulla possibile ripresa del campionato, l'emergenza Coronavirus non permette attualmente di fare previsioni adeguate. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, è tornato a parlare del destino della Serie A Damiano Tommasi. Secondo il presidente dell'AIC, il male minore sarà l'unica scelta possibile. In una situazione del genere, non potranno essere infatti accontentati tutti i club. Per quanto riguarda l'assegnazione del titolo, per il quale la Lazio è in piena corsa, Tommasi ha detto chiaramente che non obbligatoriamente sarà decretato un vincitore. Quello che conta sarà invece indicare i nomi delle squadre con accesso alle competizioni europee.

