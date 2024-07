Al-Ittihad è caos totale: Benzema non vuole Pioli e il presidente si dimette

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

All'interno dell'Al-Ittihad è scoppiato un vero e proprio caos. Tutto sarebbe partito da una delle stelle del club, Karim Benzema, che a quanto pare non sarebbe affatto felice dell'arrivo di Stefano Pioli in pole per la panchina del club saudita. Sembra infatti che l'ex stella del Real Madrid stia facendo di tutto per fermare l'arrivo dell'ex tecnico rossonero e che questo atteggiamento non sia per nulla piaciuto al presidente Al-Nazer che avrebbe rassegnato le sue dimissioni.

Come riporta il portale saudita AlYaum.com al momento il Ministero dello Sport ha bloccato ogni tipo di azione per capire cosa effettivamente stia succedendo all'interno del club. "Il Ministero dello Sport sospende le dimissioni del presidente Louay Al-Nazer: è stato formato un comitato per verificare le ragioni delle dimissioni e quanto sta accadendo all'interno del club Al-Ittihad, per segnalarlo con urgenza", si legge nella nota.