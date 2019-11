Alessandro Meta (Minimad): “Laziale grazie a mio nonno. Salas il mio idolo!”

Alessandro Meta, che con Claudio Colica compone il duo ‘Minimad’, famoso su Facebook e YouTube, è stato ospite negli studi di Radiosei nel corso della trasmissione ‘Quelli che hanno portato il calcio a Roma’. Tifoso della Lazio, ha raccontato alcuni episodi legati alla sua fede biancoceleste, oltre a dire la sua sul momento che sta vivendo l’armata di Inzaghi: “La Lazio sta andando bene, sono classe 1989 e ho visto battere il Milan a San Siro per la prima volta in campionato nella mia vita, è stato commovente. Ora arrivai Celtic e dobbiamo capire se quest’Europa League ce serve o non ce serve. Come nasco laziale? Sono del Pigneto, divento biancoceleste grazie a nonno Lorenzo che sin da piccolo mi ha istradato alla laziali. Da piccolo il mio idolo era Marcelo Salas, giravo con la sua figurina nel portafoglio. Ricordo ancora il suo gol allo United nella Supercoppa Europea del 1999”.

