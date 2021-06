Allenatore Lazio, Pedullà: "Lotito può fare mille incontri, ma Sarri è un'occasione"

La presenza di Vitor Pereira a Formello ha rivoluzionato la corsa alla panchina della Lazio. Piano b, alternativa o sorpasso al momento non è dato saperlo la candidatura di Sarri è forte. Sulla questione si è espresso anche Alfredo Pedullà, esperto di mercato, che a Sportitalia ha detto: “Giovedì era previsto incontro con Sarri. La Lazio può fare tutti gli incontri che vuole e cercare un allenatore da 1.8/2. Ha la possibilità di prendere uno come Sarri a 3 milioni più bonus, sarebbe un’occasione. Penso non si vada oltre le 48/72 ore altrimenti anche Sarri farà le sue valutazioni”