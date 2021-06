Allenatore Lazio | Sarri resta in pole: ma spunta un'altra candidatura

Giorni cruciali questi per la Lazio e per il presidente Lotito alla ricerca di un nuovo allenatore in vista della prossima stagione. L'obiettivo numero uno è stato dichiarato e si chiama Maurizio Sarri, è ovvio che però la società sta studiando anche altri profili per non farsi trovare impreparata nel caso in cui la trattativa per qualsiasi motivo non dovesse andare in porto. Secondo quanto riportato dal giornalista Pietro Pinelli pare che il presidente abbia incontrato anche Dionisi neo promosso con il suo Empoli in Serie A. Solo un incontro conoscitivo per ora come del resto in queste settimane ci sono stati anche per altri allenatori, sul tecnico ci sarebbe anche il Sassuolo.

