Allenatore Lazio | Scanzi: "Sarri sta per tornare...". Poi cancella il post

AGGIORNAMENTO ORE 19.45 - Andrea Scanzi ha cancellato il post sul ritorno in panchina di Maurizio Sarri. La trattativa con la Lazio non ancora chiusa evidentemente ha spinto il giornalista a tornare sui propri passi, scegliendo così di attendere le comunicazioni ufficiali.

Cresce l'attesa in casa Lazio rispetto all'esito della trattativa con Maurizio Sarri. Tra coloro che prevedono un esito positivo c'è Andrea Scanzi che su Facebook ha dedicato un post all'ex tecnico di Napoli, Chelsea e Juventus: "Sta per tornare. E ne sono molto felice. Quando ero a inizio carriera, mi capitava di intervistarlo. Più di vent’anni fa. Allenava la Sangiovannese e prim’ancora la Sansovino. Nella mia provincia lo conosciamo da sempre. Era già divisivo, umorale, profetico, pazzo, visionario. Preparatissimo e fuori categoria. In carriera ha raggiunto risultati straordinari. Continuando a creare proseliti e nemici. Ora torna in serie A. Alla Lazio. Bentornato, Che Gue Sarri".

