Lazio-Sarri, attesa per la firma del Comandante: la situazione

AGGIORNAMENTO ORE 15.40 - Tempi tecnici da rispettare, contratti da stipulare e studiare. Sarri è meticoloso, vuole leggere ed essere certo di ogni aspetto del contratto che lo legherà alla Lazio. Gli accordi, di massima, sono stati raggiunti ieri sera, oggi è una giornata dedicata agli aspetti burocratici. Per le firme probabile si debba aspettare domani o lunedì.

Ore d’attesa frenetica, spasmodica. La Lazio aspetta la firma di Sarri, la fumata bianca è vicina, ma non è ancora scattata. Ieri sera l’accelerazione, accordo economico e tecnico raggiunto, la notizia è rimbalzata ovunque, ora vanno stilati i contratti, sistemata la parte burocratica, è un lavoro impegnativo, richiede tempo. Solo allora, a meno di clamorosi colpi di scena, arriverà la sigla del Comandante sul contratto biennale (con opzione per il terzo anno) con la Lazio. Sarri guadagnerà oltre 3 milioni di euro come base fissa, a questi si aggiungeranno sostanziosi bonus che faranno lievitare la cifra e le faranno toccare quota 4 milioni di euro. Ore di attesa, s’attende la svolta definitiva.

Articolo pubblicato alle 13.45