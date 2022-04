Antognoni sulla lotta per l'Europa: "In 3 o 4 per due posti, c'è anche la Fiorentina"

Fonte: TMW

Ospite all'evento di Palazzo Vecchio per ricordare Artemio Franchi, Giancarlo Antognoni è intervenuto ai microfoni di TMW. Il dirigente sportivo, tra gli altri temi, si è espresso sulla lotta per l'Europa League, inserendo la Fiorentina tra le squadre in lizza ma parlando in generale di quattro formazioni per due posti. Di seguito le sue parole: "Ho iniziato in Nazionale negli ultimi due anni di Franchi in federazione. Poi è passato all'UEFA, significa che ha fatto bene. Lotta Scudetto? Le polemiche ci saranno sempre, sul VAR le decisioni ormai vengono prese da troppe persone. Sui rigori è discutibile, su fuorigioco e altre situazioni è propositivo. L'Inter dopo ieri sera credo rimanga una delle protagoniste, ma vedo il Milan in vantaggio in questo momento. Lotta all'Europa League? Ci sono tre-quattro squadre a lottare per due posti, il discorso è aperto e anche la Fiorentina può rientrare in questo novero".

