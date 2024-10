Arabia Saudita, Mancini a rischio esonero: in programma il vertice con la Federazione

TUTTOmercatoWEB.com

Roberto Mancini è finito nel mirino delle critiche. Il tutto è scattato dopo l'ultimo match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026, lo 0-0 contro il Bahrein, dove per altro il commissario tecnico dell'Arabia Saudita ed ex ct della Nazionale italiana si è sfogato con un gesto di stizza dopo le contestazioni ripetute di un tifoso presente sugli spalti. L'allenatore di Jesi però era già finito al centro delle polemiche per il ko contro il Giappone, conquistando così solo una vittoria nel Girone C finendo al terzo posto in classifica dietro i nipponici e l'Australia.

Come riporta Tuttomercatoweb.com, in queste ore Mancini ha replicato al quotidiano Al-Eqtisadiah: "Il problema? Il problema è solo uno: se non segniamo non vinciamo - le considerazioni del Mancio a fine gara -. Poi se a ogni partita finisce che sbagliamo un rigore, tutto diventa ancora più difficile... Come risolverlo? Non lo so". Quanto invece ai dubbi sulla sua permanenza in panchina per allenare i Falchi Verdi: "Esonero? In questo momento non lo so. È un ordine, non spetta a me decidere se continuare ad allenare la Nazionale saudita",

Al momento - riferisce Sport Mediaset - Mancini rischia seriamente l'esonero. La dichiarazione del capo federazione saudita, Yasser Al Misehal, non lasciano alcun dubbio, nonostante un contratto fino al 2027 da 18 milioni a stagione più bonus: "Dobbiamo scusarci con i nostri tifosi che ci supportano. È una situazione inaccettabile, abbiamo fatto due punti nelle ultime tre partite casalinghe. Avremo incontri alla luce dei quali determineremo il futuro di Al-Akhdar e non avremo fretta di prendere una decisione".