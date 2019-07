Arbitri, promossi Giua e Piccinini: salutano Banti e Mazzoleni

Oggi nella Sala del Consiglio Federale della Figc a Roma, c'è stata la conferenza stampa di fine stagione del presidente dell'AIA Marcello Nicchi. Bilancio della stagione conclusa e presentazione dei nuovi organici per il 2019-2020. Sono stati promossi alla C.A.N. A dalla C.A.N. B Antonio Giua (31 anni) di Olbia e Marco Piccinini (36 anni) di Forli. Dismessi per limiti di età Luca Banti di Livorno e Paolo Silvio Mazzoleni di Bergamo.

