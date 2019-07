Lazio, siparietto social Acerbi - Immobile: il botta e risposta - FOTO

Acerbi e Immobile sono due grandi amici prima che compagni di squadra. Due colonne della Lazio, pronti sempre a trascinare il gruppo sia in campo che fuori. Tutta la scorsa stagione è stata contrassegnata da scherzi continui, veri e propri botta e risposta che dimostravano la compattezza del loro rapporto. Oggi è stata inaugurata la nuova stagione, ancora prima del raduno a Formello e la partenza per il ritiro di Auronzo. Su Instagram Acerbi ha postato una foto in cui si gode un momento di relax, accompagnata dalla frase: "Senza Immobile riesco a riposarmi". Immediata la risposta dell'attaccante: "Approfitta adesso". Due grandi giocatori, due leader, soprattutto due grandi amici.

