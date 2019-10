Arbitri, Rizzoli scherza: "Parlare dopo il match? A una condizione..."

Ieri sera la partita tra Bologna e Real Madrid legends è stata arbitrata da Nicola Rizzoli. L'attuale designatore è tornato per l'occasione in campo e a fine match si è fermato ai microfoni di Sky Sport. Dallo studio è stata fatta una domanda sulla possibilità dei fischietti italiani di parlare al termine di ogni incontro, a cui ha risposto scherzando: "Questa è la prima e ultima volta. Parlare dopo il match per un arbitro è difficile, quando cambieremo le regole magari. Per ora accontentiamoci di quanto fatto a livello di comunicazione, credo che anche il presidente abbia fatto uno sforzo in questa direzione. Parlare così è difficile, a meno che non eleggiate migliore in campo l'arbitro".

LAZIO, LA RIPRESA A FORMELLO: MILINKOVIC IN GRUPPO

LAZIO, LE PAROLE DI ACERBI DAL RITIRO DELL'ITALIA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE