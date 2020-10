Argentina, Correa mette l'Ecuador nel mirino: "Pronto per domani" - FOTO

Joaqin Correa si sta allenando con la propria Nazionale in vista delle sfide valide per la qualificazione ai prossimi Mondiali. Il 'Tucu' vuole mettersi in mostra con il tecnico Scaloni per assicurarsi un posto fisso tra i convocati dell'Argentina. Questa notte alle 2:10 (ora italiana) l'Albiceleste affronterà l'Ecuador e l'attaccante della Lazio spera di avere una chance a partita in corso. "Pronto per domani" ha scritto in una foto pubblicata sul suo profilo Instagram, vederemo se il tecnico coglierà il messaggio.

