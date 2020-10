Argentina, le convocazioni definitive: c'è anche Correa nella lista di Scaloni - FT

Buone notizie per Joaquin Correa arrivano direttamente dalla Nazionale argentina. Proprio in questi minuti, sui canali ufficiali dell'Albiceleste è stato pubblicato l'elenco dei ventotto giocatori chiamati dal ct Scaloni per le prossime gare contro Ecuador e Bolivia, valide per la fase eliminatoria dei Mondiali di Qatar. Nella lista figura anche il 'Tucu', insieme ad altre conoscenze della Serie A: De Paul, ma anche Dybala e Giovanni Simeone.

#SelecciónMayor Lista definitiva de futbolistas convocados para los próximos encuentros de Eliminatorias ante Ecuador y Bolivia. pic.twitter.com/b80z7ePx2t — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) October 4, 2020

