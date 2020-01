Armini: “120 anni di storia, d’amore. Tanti auguri Lazio mia!” - FT

Sono passati 120 anni da quel 9 gennaio 1900, quando in Piazza della Libertà nacque la Lazio. La prima squadra della Capitale, reduce da un’altra ottima vittoria in campionato contro il Brescia, continua dunque a festeggiare, questa volta la sua gloriosa storia. In questo giorno speciale, non sono mancati gli auguri di giocatori del passato e del presente. A questi si è aggiunto Nicolò Armini, capitano della Primavera, che sul proprio profilo Instagram ha scritto: “120 anni di storia, 120 anni d’amore. Tanti auguri Lazio mia”.

