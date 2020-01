120 anni di Lazio, da Ledesma a Nesta: gli auguri degli ex sui social - FT

120 anni non si fanno tutti i giorni, la Lazio lo sa bene e sta festeggiando in grande stile la sua storia ultracentenaria. Sono tanti i giocatori che hanno indossato il biancoceleste che non si fanno sfuggire neanche un compleanno della Lazio, figurarsi se si dimenticano gli auguri in un anniversario così importante. Sui social si stanno alternando in tanti in questo senso e tra i più veloci c'è l'ex capitano Cristian Ledesma, che accompagna il post di auguri a queste parole: "Difficile da spiegare, difficile da capire quanto un simbolo e la sua storia ti possano trasmettere valori così belli e unici. Anche nei momenti bui questi colori hanno sempre insegnato a tutti come rialzarsi e tornare alla gloria. Auguri Lazio mia per i tuoi 120 anni". Anche Ousmane Dabo ci tiene a fare gli auguri al suo ex club di appartenenza: "Tanti auguri Lazio, ho vissuto 6 indimenticabili anni di questi 120. Quanti bei ricordi". Giuseppe Favalli ne approfitta per ricordare il suo contributo alla causa biancoceleste, nessuno come lui per presenze ufficiali: "120 anni, 401 volte sul petto". Anche l'ex capitano Massimo Oddo si aggiunge al coro: "Mi hai accolto da ragazzotto, sono andato via uomo. Cinque anni di passione e tanto onore. Buon compleanno Lazio". Tra i più attesi c'è anche Alessandro Nesta, che ha un posto riservato nel cuore di ogni tifoso laziale: "120 anni di storia, ricca di successi e momenti indimenticabili che porterò sempre con me. Buon compleanno Lazio!".

GLI AUGURI DEGLI EX BIANCOCELESTI

